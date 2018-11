/ / GANHADORES DA LOTERIA QUE FICARAM POBRES NOVAMENTE

Hoje em dia muitas pessoas desejam enriquecer, e para isso procuram diversas formas para conseguirem ganhar dinheiro. Desde trabalhos honestos até mesmo outros que não são corretos.

Outras pessoas buscam tirar a sorte grande apostando na loteria. Mas mesmo que você ganhe muitos milhões de reais se não souber investir pode ficar pobre novamente, igual aconteceu com um homem que ganhou 30 milhões de reais, mas que acabou perdendo tudo e ficando pobre novamente. Confira no vídeo de hoje:





NIVALDO

É na periferia de Salvador que vive um ex-milionário, conhecido como Nivaldo, ele tem 73 anos de idade, ele vive uma vida bem humilde que nada se parece com a vida de alguém que ganhou 1 milhão e meio de reais.

Nivaldo tinha 27 anos e morava no Rio de Janeiro quando fez a aposta e ganhou na época ele trabalhava como faxineiro e após ficar milionário chegou a fretar aviões apenas para ir assistir as partidas do seu time de futebol do coração.

Varias pessoas também se aproveitaram da generosidade de Nivaldo que não sabia dizer não para seus amigos e parentes.

Hoje o ex-milionário vive do dinheiro que vem de sua aposentadoria e muitas vezes, acaba tendo que escolher em comprar comida ou seus remédios.

Atualmente ele é viúvo e mora sozinho, completa dizendo que não sente saudade da época que era milionário.





MICHAEL CARROLL

Michael tinha 19 anos de idade e trabalhava como gari e foi exatamente nesse ano de 2002 que a vida desse britânico mudou completamente, o jovem ganhou cerca de 26 milhões de reais na Lotto. Após receber o premio o jovem milionário começou a gastar tudo, fez uma doação para o time que torcia no valor de 3 milhões, e não parou por ai, o milionário chegou a gastar cerca de 6 mil reais por dia apenas em drogas. Isso fora carros mulheres e bebidas, sua esposa acabou o abandonando levando sua filha.

O ex-milionário afirma que gastou mais da metade de seu dinheiro com sua família e atualmente sem toda sua riqueza ele voltou a trabalhar como lixeiro para pagar a pensão de suas filhas.









ALVINO

O que você faria se ganhasse hoje mais de meio milhão de reais? Para muitos isso pode ser muito dinheiro para outros nem tanto assim, mas há alguns anos atrás para ser mais exato no ano de 1971, esse era um valor muito alto. O protagonista dessa historia é morador do interior de Goiânia, conhecido popularmente como senhor Alvino, antes dele ganhar na loteria ele trabalhava como vendedor de picolé.

Após acertar na mega sena seu Alvino muito generoso com seus amigos começou a dar presentes e a gastar, ele acabou não fazendo nenhum investimento, apenas gastou, seus vizinhos relataram que sua riqueza durou cerca de cinco anos e após isso acabou hoje em dia seu Alvino é catador de latinhas e durante anos trabalhou em uma usina de reciclagem. A única pessoa que ficou com ele nos bons e maus momentos foi sua esposa. E quando perguntam a ela se era uma época boa quando tinha muito dinheiro ela diz o seguinte: É uma vida de ilusão, ilusão do que é bom.





ANTÔNIO

Antes de dar inicio quero que pense nessa pergunta: Oque você faria se ganhasse 30 milhões de reais?

Um baiano conhecido por Antônio ganhou cerca de 30 milhões de reais na loto em 1983, na época Antônio tinha 19 anos e conta que achou que o dinheiro não iria acabar nunca, o mais novo milionário se mudou para uma suíte cara e luxuosa de um hotel que hoje não esta mais funcionando.

Antônio explicou que gastava tanto dinheiro atoa com veículos, roupas e mulheres, ele comprou diversas motos, pois quando furava um pneu ou dava defeito ao invés de mandar arrumar ele comprava outra, suas roupas nunca eram lavadas pois após usar ele jogava fora, seu aniversario de 22 anos ele comemorou em um dos restaurantes mais caros da cidade e a meia noite foi ao palco e avisou o garçom que pagaria a conta de todos que estavam no estabelecimento.

Antônio curtiu bastante a vida de milionário junto de “amigos” mulheres e até mesmo pessoas famosas, hoje em dia ele é um faz-tudo de um restaurante onde ganha apenas um salário, o ex-milionário hoje mora com a mãe a quem ele momento algum se preocupou em ajudar, mas foi à única que esteve com ele nos bons e maus momentos.

