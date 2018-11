/ / Faculdade Unifama lança maior concurso de bolsas do estado de MT

O Vestibular 2019 será realizado no dia 25 de novembro, às 14h, na sede da Instituição.





Em comemoração aos 20 anos de fundação, a Faculdade Unifama de Guarantã do Norte lança o maior concurso de bolsas do estado de Mato Grosso para o Vestibular 2019. São 1.000 bolsas de estudos, que serão concedidas conforme a classificação do candidato.

Os candidatos às vagas dos 13 cursos podem se inscrever até o dia 24 de novembro, através do site www.faculdadeunifama.com.br ou pelo telefone (66) 3552 1965 e celular (66) 99635 6131. As provas serão realizadas no dia 25 de novembro, às 14h, na sede da Instituição. As inscrições são gratuitas.

Confira os cursos de graduação, todos presenciais:

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Letras – Português/Espanhol, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação e Tecnologia em Agronegócio.

A Faculdade Unifama é a única a ter o curso de Direito autorizado com o conceito 5, nota máxima, na avaliação de comissões do MEC, no estado de Mato Grosso, fazendo parte do seleto grupo de excelência do MEC.

Aguarda a publicação em Diário oficial da União dos cursos de Engenharia Agronômica e Engenharia Civil.

Disponibiliza transporte gratuito para os seus acadêmicos, FIES e programa de financiamento próprio, o FAAI - Fundo de Apoio ao Aluno Ingressante, em que o acadêmico poderá financiar até 50% da mensalidade do curso, com crédito já aprovado e pagará o restante somente depois de formado.

A Faculdade Unifama é a pioneira no Ensino Superior no norte de Mato Grosso, com a missão de promover educação superior de qualidade, contribuir para a construção de uma prática profissional transformadora, além de colaborar com o crescimento da região.

