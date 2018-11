/ / Faculdade Unifama e Secretaria de Assistência Social promovem Campanha “De mãos dadas para fazer uma criança feliz”

A Faculdade Unifama e Secretaria de Assistência Social promovem a Campanha “De mãos dadas para fazer uma criança feliz”, que pretende contemplar cerca de 3.500 crianças, entre 0 a 12 anos, da zona Urbana, Rural e Indígena, do município de Guarantã do Norte.





O custo do brinquedo é de R$ 5,00 e pode ser adquirido na Papelaria Florença (Para garantir que nenhuma criança se sinta inferior a outra, foi definido um padrão.), ou pode entrar em contato com os voluntários Ana Carla Moreira (Celular: 66 99638 0182) e Cleverton Antonio Schumacher (Celular: 66 99608 3565) e contribuir com o valor de R$ 5,00.





Através desta contribuição, você estará concorrendo a uma premiação no valor de:

1º prêmio: R$1.200,00;

2º prêmio: R$ 800,00;

3º prêmio: R$ 500,00.





A premiação é aberta a toda população.





As contribuições poderão ser feitas até o dia 10 de dezembro.





Para mais informações, entrem em contato com Ana Carla Moreira e Cleverton Antonio Schumacher.





“Celebre esta época lembrando que o verdadeiro significado do Natal está na alegria de ver a família unida e feliz, no amor oferecido por todos.”





Ascom/Unifama