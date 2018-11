/ / Ex-morador de Guarantã morre em colisão com ônibus escolar em Sinop

Valbeter Pereira Batista, de 25 anos, mais conhecido como (Nuguete Branco) em Guarantã do Norte morreu, no final da manhã da última segunda-feira, após a Honda Fan preta em que estava se envolver em uma colisão frontal com um ônibus escolar na rua Salvador, no Jardim Industrial.

O Corpo de Bombeiros informou que a vítima foi socorrida com parada cardiorrespiratória, e faleceu pouco tempo após dar entrada no hospital regional. Não foi confirmado se haviam passageiros no ônibus e se alguém ficou ferido.

Está sendo investigada a versão apresentada pelo motorista do ônibus, que relatou aos policiais que a vítima estava sem capacete e empinando a motocicleta no momento do acidente. A rua onde ocorreu a colisão não é asfaltada.

As causas do acidente estão sendo apuradas.

Por Só Notícias