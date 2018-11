/ / Engel sagrou-se campeão Regional de futebol em Guarantã do Norte

Em uma tarde chuvosa, foi disputado a final do Campeonato regional de futebol, organizado pelo Departamento Municipal de Guarantã do Norte/MT, a final foi no campo do Juventus, no Bairro da Cotrel, no sábado(24/11), oito equipes de Guarantã do Norte e cidade da região, estiveram participando do campeonato.





A final foi disputado entre as equipes do Juventus e Engel, equipe essa, que trouxe alguns jogadores de Alta Flores, para reforçar a equipe e a aposta nos atletas de fora trouce resultado para a equipe, que venceu seu adversário e com isso sagrou-se campeão Regional de futebol.





O jogo como qualquer final foi muito disputado, dando muito trabalho para o trio de arbitragem, que teve no comando o arbitro Giordano Balistiério, nas bandeiras, Jonas Leal e Jair Lanz. o primeiro tempo de jogo foi muito truncado, principalmente pelo campo pesado.





A equipe da Engel terminou o primeiro tempo vencendo por um gol, ms no segundo tempo o adversário, empatou, aos final do jogo em cobrança de falta a Engel marcou o segundo gol que, deu a equipe o titulo.





A equipe vice campeão, além de medalhas também levou uma quantia em dinheiro de R$ 700,00 (setecentos reais), já a equipe campeão, alem das medalhas o time embolsou a quantia de R$ 2.000, 00 (dois mil reais)

Por Célio Ribeiro (Fotos: Célio Ribeiro)

Engel Campeão

Juventus, Vice-Campeão

Jair Lanze (bandeira), Giordano Balistiéri, (arbitro), Jonas Leal (bandeira)