/ / Deyverson marca, Palmeiras vence o Vasco em São Januário e é deca campeão brasileiro

De contestado a herói, Deyverson comemora o gol que garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Vasco

Uma substituição aos 15 minutos do segundo tempo mudou a história do confronto entre Vasco Palmeiras na tarde deste domingo (25), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro , e definiu a competição nacional deste ano. Deyverson , que entrou no lugar de Miguel Borja , marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre os cariocas, resultado que garantiu o título nacional ao clube alviverde.

O jogo deste domingo contra o Vasco pode não ter sido a melhor exibição no Brasileirão, mas foi o suficiente para o time comandado por Luiz Felipe Scolari confirmar a conquista incontestável da competição. O Verdão chegou a 22 partidas sem perder no torneio e foi o time que mais venceu e menos perdeu, além de ser o dono do melhor ataque e da melhora defesa do Campeonato Brasileiro.

Por Jovem Pan