/ / Deputado Nelson Barbudo apoia extinção do Ministério do Trabalho

Eleito deputado federal por Mato Grosso com aval 126.249 eleitores, o mais votado nas eleições deste ano, Nelson Barbudo (PSL), afirmou ser a favor extinção do Ministério do Trabalho.





O assunto vem causando polêmica depois que o presidente eleito Jair Bolsonaro, antes mesmo de assumir a Presidência, anunciou que pretende extinguir a Pasta de modo que as funções sejam incorporadas por algum ministério.









Em entrevista à Radio Capital FM nesta segunda-feira (12), Barbudo que é apoiador de Bolsonaro, ressaltou que apoia a ideia.





Citou, inclusive, uma situação envolvendo um ex-funcionário que foi demitido e reclamou que coube a ele pagar uma multa de R$ 15 mil ao ex-colaborador que ele chegou a chamar de “vagabundo”.

Da Redação