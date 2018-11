/ / Criminosos “limpam” caixa de farmácia e acabam presos

Dois homens foram presos, esta manhã, na praça da Bíblia, após o gerente de uma farmácia localizada na avenida Júlio Campos, no centro da cidade, registrar um boletim de ocorrência informando que o estabelecimento havia sido assaltado e que os bandidos levaram R$ 600, além de 4 celulares.

No documento policial consta que os criminosos entraram na farmácia por volta das 5h, enquanto um deles rendeu um funcionário, o outro foi ao caixa e pegou todo o dinheiro, depois, fugiram.

As câmeras do circuito interno registraram a ação, o que ajudou a polícia a identificar e prender os suspeitos, pouco tempo após a fuga. No momento da abordagem, com eles foram localizados o dinheiro, celulares e também um facão.

Ambos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil e podem responder por roubo qualificado.