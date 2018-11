/ / Corpo de Bombeiro de Guarantã do Norte recebeu equipamento individual para combater incêndio

Na manhã da sexta-feira (30/12/18), foi realizada no Corpo de Bombeiro de Guarantã do Norte/MT, a formatura alusiva ao dia do patrono do Corpo de Bombeiro (02/12), na ocasião a instituição fez a entrega de equipamento individual aos militares.





Na comemoração alusiva, é realizada a promoção dos militares do corpo de bombeiro, na unidade de Guarantã do Norte, houve a promoção de um Militar, o Sargento Machado que comanda a unidade no município, foi promovido de 3º sargento para, 2º Sargento.





O equipamento individual em que, cada militar recebeu é roupa para proteção contra incêndio, composta de bota, calça, capa e capacete, que permite o bombeiro em uma aproximação para o combate ao incêndio.





O Corpo de bombeiro foi instalado em Guarantã do Norte no dia 31de junho e até a data de hoje, já foi realizado mais de 300 atendimentos, entre ocorrências emergenciais e não emergenciais, sem contar os trabalhos de orientações, prevenção.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)