/ / Com mais de 300 jogos na Turquia, Bobô comemora “gol especial” pelo Alanyaspor

Com 13 jogos até o momento pelo Alanyaspor, Bobô avalia o início da temporada. “Nossa equipe tem condições de melhorar e crescer ao longo do campeonato. Foram só 10 jogos na Liga e vejo que estamos evoluindo aos poucos. Eu mesmo tenho me cobrado bastante, quero ajudar mais. Espero que agora, com esse gol no último jogo, as coisas fluam melhor e os gols voltem a aparecer com frequência”, finalizou.