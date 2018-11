/ / Com 50 jogos na Série B e invicto em outubro, Judson mira mais um acesso pelo Avaí

A vitória do Avaí diante do Goiás, pela última rodada da Série B, foi a partida de número 50 do volante Judson na competição nacional. Ele já disputou a segundona em 2014 pelo América de Natal e em 2016 pelo próprio Avaí, quando conquistou acesso à Série A.

Nesta temporada, Judson pode, pela segunda vez, colocar mais uma ascensão em seu currículo e a cada rodada o objetivo fica mais perto.





Faltando cinco jornadas para o término da Série B, O Avaí é o vice-líder da competição e volta a campo neste sábado, às 16h30, no estádio da Ressacada diante do Londrina, sétimo colocado. Se vencer o confronto, o Leão abrirá oito pontos de vantagem em relação aos paranaenses e dará um enorme passo rumo ao acesso.





O Londrina, aliás, é um time que Judson guarda boas lembranças. Até então, ele enfrentou o Tubarão três vezes na carreira e sempre saiu vitorioso. “Uma dessas vitórias foi especial, pois consolidou nosso acesso à Série A em 2016. Mas, apesar do 100% de aproveitamento contra eles, as partidas sempre foram muito complicadas e creio que sábado novamente teremos dificuldade. Porém, jogando em casa, faremos de tudo para sair com os três pontos e assim daremos mais um passo rumo ao nossos objetivo”, declarou o camisa 93.





Judson chegará embalado para o duelo diante do Londrina. Afinal, não foi derrotado no mês de outubro. Foram três vitórias e um empate. Apesar do ótimo retrospecto, ele divide os méritos com os companheiros. “Não fiquei invicto sozinho. Todos tem sua parcela de contribuição. Nosso time vem numa batida muito boa, o que é difícil numa competição tão equilibrada como é a Série B. Conheço bem a competição.





Cheguei a 50 partidas disputadas. É uma marca expressiva. Mas, meu desejo é ano que vem estar disputando a Série A e, por isso, farei de tudo para o Avaí conquistar esse acesso”, concluiu.

Números de Judson na Série B:

50 jogos – 28 vitórias, 12 empates e 10 derrotas







Fotos: Frederico Tadeu/Avaí e Gustavo Oliveira/Londrina

Assessor de Imprensa