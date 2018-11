/ / Colisão envolvendo três carretas deixa uma pessoa ferida em Sorriso

O acidente envolvendo uma Volvo FH 540 branca, com placas de Lucas do Rio Verde, uma Scania G 360 branca, de Sorriso, uma terceira carreta com placa de Vilhena (RO), ocorreu, esta tarde, por volta das 15h20, na BR-163, próximo ao distrito de Primaverinha, na pista sentido Sinop.

De acordo com a equipe de resgate da concessionária que administra a via, uma pessoa foi encaminhada ao PSF Central. O estado de saúde dela não foi informado. Outras duas assinaram termo de recusa de atendimento médico.

Com a batida, a cabine de uma carreta tanque ficou completamente destruída e vários destroços dos veículos ficaram esparramados na via. Os motorista estão passando por um desvio na lateral da rodovia.

Ainda não há informações de como ocorreu a colisão. As causas e responsabilidades serão apuradas.

Por Redação Só Notícias (fotos: divulgação)