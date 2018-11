/ / Casa Aurora promove primeira ação de Black Friday

A rede supermercadista Casa Aurora anunciou o primeiro Black Friday de sua história. A hiper promoção acontecerá nesta sexta-feira, dia 23 de novembro – data da tradicional “queima” que ocorre anualmente nos Estados Unidos – e promete movimentar todas as lojas da rede.

“A Casa Aurora é uma marca que preza pelos bons preços e pela qualidade em atendimento e produtos. A ideia do Black Friday surgiu justamente com o objetivo de oferecer boas compras aos nossos clientes, com o viés pioneiro que carregamos em nossa essência”, explicou a diretora de operações da rede, Cristhini Sangaletti.

Ainda de acordo com a gestora, a expectativa é que haja um aumento de 5,5% nas vendas em relação ao mesmo mês do ano passado.

Presente nos municípios de Sinop, Sorriso, Matupá e Guarantã do Norte, a rede supermercadista ofertará descontos compensadores nos mais variados setores de compra. A promoção de Black Friday da Casa Aurora acontecerá durante o horário de funcionamento usual das cinco unidades.

CASA AURORA – A rede de supermercados Casa Aurora integra há mais de 30 anos o cenário mato-grossense, no qual se consolidou como uma importante marca do varejo e atacado. Atualmente, o grupo conta com cinco lojas distribuídas em quatro importantes municípios de Mato Grosso.

Em 2018, a Casa Aurora deu início ao reposicionamento de marca por meio de uma nova identidade de comunicação. A rede busca estar sempre atenta ao aprimoramento do serviço e desbravar novos horizontes com o mesmo pioneirismo que carrega em sua essência. Para mais informações, acesse www.casaaurora.com.br

Por ZP Press