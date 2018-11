/ / Cantor Chris Durán fará show em Lucas e Sorriso este mês

O cantor internacional Chris Durán, se apresentará em cinco cidades mato-grossenses. Em Lucas do Rio Verde, haverá apresentação no dia 24, e em Sorriso, dia 25. A assessoria do cantor informou, ao Só Notícias, que os locais e horários ainda estão sendo confirmados.

Durán começa a cumprir agenda em Mato Grosso em Canarana nos dias 19 e 20. Em Nova Xavantina será no dia 21. Já em Juína as apresentações serão dias 26 e 27. Ele encerra as apresentações no dia 28, em Brasnorte.

No ano passado, Durán esteve em Matupá, participando da 11ª Noite Gospel, na Concha Acústica. Mais de três mil pessoas das cidades de Terra Nova do Norte, Nova Guarita, Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte e Novo Mundo acompanharam a apresentação.

O cantor já compartilhou palco com grandes figuras internacionais como Shakira, Enrique Iglesias, Alejandro Sanz, Gloria Estefan. Ele já está em seu oitavo álbum na carreira gospel, incluindo um CD e DVD gravado em Paris.