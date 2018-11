/ / Campeão brasileiro, Antonio Carlos enaltece números positivos e comemora melhor ano da carreira

Ainda falta um jogo para terminar oficialmente a temporada 2018, mas certamente esse já é o melhor ano da carreira de Antonio Carlos. Além de conquistar pela primeira vez o título da Série A do Brasileirão, o zagueiro teve, individualmente, números extremamente positivos.

Com 53 jogos, essa é a temporada que o defensor mais entrou em campo. Além disso, é disparado o melhor aproveitamento da carreira, com 66,67%. São 31 vitórias, 13 empates e apenas 9 derrotas. De todas as partidas disputadas em 2018, o jogador saiu sem sofrer gol em 24 delas.





Também balançou as redes três vezes, igualando sua melhor marca, no ano de 2014. “Estou muito feliz por tudo que aconteceu. Foi um ano bastante positivo para mim, tive sequência e consegui mostrar meu futebol. Tanto coletivamente quanto individualmente, foi uma temporada de ótimos resultados. Todos esses números positivos são fruto de muito trabalho. Não só eu, mas como todo o grupo, se dedicou intensamente ao Palmeiras. Disputamos quatro grandes competições e lutamos pelo título em todas, foram mais de 50 jogos, muitas viagens e concentrações. Agora com o ano chegando ao fim, não tenho dúvida que tudo valeu a pena”, analisou Antonio Carlos, que atua pela segunda temporada consecutiva no clube paulista.





O zagueiro, que participou de 21 das 37 rodadas disputadas até o momento, é só alegria com a conquista do seu primeiro título de Campeonato Brasileiro. “Já comemoramos bastante e vamos comemorar ainda mais, com certeza. Não é todo dia que você é campeão brasileiro, é uma conquista muito importante para qualquer jogador e, para mim, não seria diferente. Nosso grupo é merecedor, foi uma temporada intensa e fomos abençoados com esse título no fim do ano. Ainda temos mais um jogo pela frente, mas esse com certeza foi o melhor ano da minha carreira”, finalizou.





No domingo (02), o Palmeiras recebe na Arena o Vitória, às 17h, pela 38ª rodada da Série A.

Foto Anexada: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

