/ / Bolsonaro recua em unir Ministério da Agricultura com Meio Ambiente

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) declarou na tarde desta quinta-feira que que "pelo que tudo indica", vai voltar atrás na decisão de unir os ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura.





— Tivemos uma ideia lá atrás, que foi bastante discutida, mas pelo o que parece será modificada. Seria a fusão do Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura. Pelo que tudo indica, serão dois ministérios distintos.





Ainda segundo Bolsonaro, que falou para uma entrevista de televisões católicas, quem comandará a pasta ambiental não pode ser radical na defesa do tema.





— Uma pessoa voltada para o meio-ambiente sem o caráter xiita como foi feito nos últimos governos.

O presidente eleito também afirmou que “o Brasil é o país que mais protege o meio ambiente” e que “nenhum país do mundo protege tanto o meio ambiente”.