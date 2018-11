/ / Assaltantes abordam mulher e levam bolsa com R$ 1200,00 em Guarantã do norte

No início da tarde desta segunda-feira (12), uma mulher de 28 anos foi assaltada em frente à Praça da Cultura no centro de Guarantã do Norte/MT.

Segundo a vítima, a mesma foi até um banco da cidade sacar um dinheiro e logo após foi até uma lan house que fica em frente a Praça da Cultura, após sair da referida lan house, a mesma foi até onde seu veículo estava estacionado, ao adentrar em seu veículo, aproximou uma moto com dois suspeitos.

O garupa com uma arma de fogo apontada para a vítima abriu a porta do veículo e exigiu que a mesma passasse sua bolsa, o assaltante puxou a bolsa a força e após a ação os mesmos seguiram rumo bairro aeroporto. Na bolsa havia uma quantia de R$1200,00.

A polícia militar e a polícia civil foram acionadas, porém não obteve êxito em encontrar os assaltantes.

Por/ O Território