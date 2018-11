/ / Após poder de reação na 1ª partida da final, Elton aposta no fator casa para Ferroviária ser campeã da Copa Paulista

Votuporanguense e Ferroviária ficaram no empate em 1×1 na primeira partida da final da Copa Paulista 2018. O duelo aconteceu no estádio Plinio Marin, casa do time de Votuporanga. As duas equipes voltam a medir forças neste domingo, às 11h, na Arena Fonte Luminosa. Quem vencer levanta o caneco. Em caso de um novo empate, a decisão irá para os pênaltis.





Titular absoluto do sistema defensivo da Ferroviária, o zagueiro Elton vê a equipe preparada para decisão, principalmente após buscar o empate no duelo de ida. “Assim como foi no primeiro jogo, acredito que a segunda partida será resolvida nos detalhes. Eles abriram o placar, tinham a torcida, que lotou o estádio, a seu favor, porém, demonstramos poder de reação e buscamos o empate mais uma vez jogando fora de casa. Eles tem uma forma de jogar parecida com a nossa, de muito toque de bola. Por isso, o equilíbrio é grande. A semana vem sendo muito boa de preparação e entrando em campo com muita atenção podemos sair com o bicampeonato”, declarou o defensor, que fez parte do elenco da Ferroviária campeão da Copa Paulista em 2017.





Na opinião de Elton, pelo equilíbrio existente na decisão, algo que pode ser bastante favorável ao time comandado por Vinicius Munhoz é o fator casa. “Jogando diante da nossa torcida, que vai comparecer em grande número e nos apoiar, temos tudo para buscar nosso objetivo, que é mais um título da Copa Paulista. Somos fortes dentro da Fonte Luminosa e se concretizarmos essa conquista ajudaremos muito o clube em 2019”, finalizou.

Fotos: Felipe Blanco/Ferroviária

