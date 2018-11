/ / Alternativa simples, ginástica laboral proporciona mais qualidade de vida no trabalho

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 3,5 milhões de pessoas adultas foram diagnosticadas com Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) no Brasil.

Em meio a uma rotina de trabalho atribulada e exaustiva, poucos são os profissionais que dedicam alguns de seus preciosos minutos à pratica de exercícios no ambiente corporativo. Contudo, a ginástica laboral – difundida por especialistas como uma das melhores formas de prevenção aos possíveis danos físicos em trabalhadores – é um método rápido, simples e eficaz.

Enfermeira do trabalho do Hospital Santa Rosa, Anny Patrícia destaca a importância da atividade laboral no cotidiano dos colaboradores da unidade hospitalar. “Nós já temos essa conduta com a equipe da assistência. O nosso objetivo é levar qualidade de vida para a jornada de trabalho e conscientizar sobre o risco de uma postura inadequada, por exemplo”, declarou.

A redução do sedentarismo, a diminuição de afastamentos temporários, o combate às tensões e o aumento da produtividade são alguns dos propósitos e benefícios do exercício laboral em ambiente de trabalho.

Já as dores musculares e os problemas ósseo-musculares são possíveis consequências da má postura durante a jornada de trabalho, hábito que pode ser corrigido por meio da ginástica laboral. Dividida em três fases, a ginástica dura entre 10 e 20 minutos e pode ser preparatória, compensatória ou de relaxamento; variantes que se adequam aos diferentes momentos do cotidiano profissional.

Neste contexto, a enfermeira reforça a preocupação do hospital em garantir a saúde ocupacional de seus colaboradores. “Fazemos o levantamento das necessidades de cada um dos integrantes da equipe. Por isso, realizamos palestras voltadas para o assunto e, sobretudo, buscamos proporcionar mais qualidade de vida para os trabalhadores.”





PREVENÇÃO – Atento às questões que permeiam a saúde no trabalho, o Hospital Santa Rosa promove a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat). Realizado entre os dias 26 e 30 de novembro, o evento proporciona palestras sobre saúde e bem-estar no ambiente profissional e dispõe de intensa programação para os colaboradores.





O cirurgião-geral do hospital, professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e palestrante, José Carlos Costa Marques, ministrou a palestra intitulada “Você é o melhor espetáculo da sua vida” e reforçou a relevância de eventos que abordam a segurança no trabalho.





“O profissional que trabalha em hospital e se relaciona diretamente com outras pessoas precisa, antes de qualquer coisa, cuidar de si mesmo. Aprender sobre autoconhecimento e autocuidado para depois cuidar de outras pessoas”, concluiu o médico.









Assessoria de Imprensa Hospital Santa Rosa - ZF Press