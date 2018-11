/ / Alécio continua conquistando titulos para Guarantã do Norte

O Piloto Alécio Ricardo, que representa Guarantã do Norte/MT, cada vez vem, elevando o nome do município por onde tem passado, desta vez sagrou-se campeão do 4º enduro de velocidade, na cidade de Confresa/MT (Região do Araguaia) onde mais uma vez subiu no mais alto degrau do pódio.





Alécio se deslocou mais de quinhentos quilometro, para participar da competição, na categoria importada. Mesmo sem apoio, o piloto não mediu esforços para elevar o nome de Guarantã do Norte e com isso sempre vem colecionando bons resultados e assim aumentando a sua coleção de troféus.





No 4º enduro de Velocidade o Piloto Guarantãense, competiu com mais 86 competidores. A competição foi realizada debaixo de muita chuva, onde dificultou muito para os pilotos, mas isso não foi empecilho para Alécio fazer o melhor tempo e conquistar o primeiro lugar.





O Piloto vem buscando apoio para continuar competindo, e elevando assim o nome do Município, nessa modalidade esportiva. Empresários que pretenderem patrocinarem o piloto, podem estarem falando com o próprio pelo número (66) 99969264.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Divulgação)