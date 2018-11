/ / Agentes Comunitários de saúde e de combate a endemias recebem curso de capacitação em Guarantã do Norte

A Prefeitura de Guarantã do Norte/MT, através da Secretaria Municipal de Saúde, ofereceu curso de capacitação para os agentes municipais de saúde e também para os agentes de endemias que desenvolvem trabalho de prevenção e erradicação do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças que podem levar a morte.

O trabalho visa intensificar ainda mais as visitas domicil iares, no sentido de orientar a comunidade a colaborar com a prevenção da dengue.

O aedes aegypti é o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya, da zika e da febre amarela urbana. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo.





A Bióloga Guiomar Bialas, que ministrou o curso, ressaltou ainda os perigos das doenças, destacando a Dengue pelo alto poder de morte, a Zica causando problemas neurológicos para gestante e pessoas adultas, e a chikungunya que traz conseqüências graves nas articulações.





A Secretaria de Saúde Tatiane Aranda explicou o novo modelo de atendimento realizado no combate destas doenças. “As unidades de saúde passarão por mudanças. Será introduzida a vigilância em saúde dentro das unidades, que é o novo modelo adotado e que se inicia já em janeiro de 2019 no município, conforme portaria do ministério de saúde orienta, assim os agentes comunitários de saúde juntamente com os agentes de combate a endemias irão trabalhar de forma conjunta atendendo o principio do território único que o ministério da saúde pauta.”