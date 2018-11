/ / Animais mais rápido do Planeta

A natureza é um ambiente extremamente competitivo, e todos os dias, diversos animais disputam seu lugar ao sol.

E para sobreviver a essas batalhas eles dependem de seus pontos fortes que pode ser sua força, tamanho, ou até mesmo sua velocidade.

ANIMAIS MAIS RAPIDOS DO PLANETA

LEÃO

Conhecido como o rei da selva, ele pode ser encontrado na Ásia, África e Europa, mas hoje a maior parte dos leões que vivem na natureza são encontrados nas savanas da África. Esses animais vivem em grupos de até 40 indivíduos, sendo em sua maioria, fêmeas lideradas pelo macho alfa. E quando se trata de caçar o banquete para o almoço eles são muito rápidos, um leão adulto consegue alcançar 50 km/hora, já às fêmeas chegam a alcançar 80 km/hora. Isso sem mencionar que ambos são muito ágeis quando estão caçando.





ANTILOCAPRA

Este é um animal muito popular na América do norte e é erroneamente conhecido por antílope americano, ele é um animal herbívoro e sempre andam em grandes grupos. Os predadores dos antilocapras são coiotes, lobos e linces e por isso esses animais devem estar sempre muito bem preparados para tentar fugir e escapar de qualquer ameaça que pode ocorrer e se tratando de fugir de predadores os antilocapras dependem exclusivamente da sua velocidade que pode chegar a 98 km/hora, sendo que em alguns outros casos há registros de terem ultrapassado 102 km/hora.





AGULHÃO-VELA

Em alguns lugares ele é conhecido como peixe vela, esse peixe pode ser encontrado no oceano Atlântico e no Mar Mediterrâneo, aqui no Brasil esta espécie pode ser encontrada em todo litoral, e apesar de ter uma coloração muito chamativa à característica dele mais marcante é sua nadadeira dorsal que tem o formato de uma vela de um barco e seu bico pontiagudo que da a aparência de uma espada. O agulhão vela chegou até mesmo a entrar para o guines book o livro dos recordes como o peixe mais rápido conseguindo atingir 110 km/hora. Então já sabe se for nadar no mar cuidado com o traseiro desprotegido.





GUEPARDO

Este é um animal que não passa despercebido por ninguém, é um animal interessante com características assombrosas, e sim, ele é um caçador nato, os guepardos são predadores sigilosos que esperam a hora certa para atacar, e se por um acaso o terreno não ajudar eles partem para cima de uma distancia maior, o índice de acerto e captura de suas presas é de 99%, isso porque ele consegue chegar a uma velocidade de 115 km/hora. Para se ter uma noção este animal consegui ir de 0 á 100 em cinco segundos.





FALCÃO-PEREGRINO

Eles também são considerados símbolo da evolução na mitologia egípcia, o falcão peregrino é uma ave com hábitos diurnos e alimentasse quase que exclusivamente de outras aves que captura em pleno voo, essa espécie prefere habitats em zonas montanhosas ou costeiras, mas podem ser encontrados em grandes cidades como Nova Iorque. O falcão peregrino consegue atingir uma velocidade de 322 km/hora se tornando assim o animal mais rápido do mundo.

