/ / Intenso movimento no cemitério de Guarantã do Norte no dia de finados

A movimentação no cemitérios Municipal de Guarantã do Norte/MT, foi intensa desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (2), Dia de Finados. Esse é o momento em que muitas pessoas aproveitam a data para prestar homenagens, com flores, velas, orações e louvores.

Como acontece todos os anos uma missa seria celebrada no cemitério, as 07:00, mas devido a uma forte chuva que caiu logo pela manhã, ficou impossível a instalação do sistema de som, por este episodio a missa foi celebrada na igreja Nossa senhora do Rosário.

Varias pessoas comparecerem ao Cemitério para visitar o tumulo onde esta sepultado um parente ou até mesmo amigo e neste dia especial vão para homenagearem a pessoa que em vida deixou saudade.

Muitos vendedores ambulantes aproveitaram o intenso movimento para venderem flores, velas, outros instalaram barracas com comidas e frutas, com isso faturaram com as vendas.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro)