Você já viu como são produzidos alguns dos filmes mais legais e cheios de efeitos especiais? Se a sua resposta for ‘não’ você não precisa se preocupar, porque foi pensando nisso que decidir prazer pra vocês o antes e depois dos efeitos especiais.





DEAD POOL

Esse filme teve sua estreia no ano de 2016, e conta a história de um ex-militar e mercenário, Wade Wilson que para se livrar de um câncer acabou ganhando super poderes. O filme além de ter uma historia muito boa e contar com diversas cenas engraçadas também conta com efeitos especiais surpreendentes. Como por exemplo, esta cena em que Dead Pool esta na ponte esperando os vilões. Veja a mesma cena mais sem os efeitos especiais.

Outra cena que ficou incrivelmente diferente sem os efeitos especiais foi esta, em que o Colosso aparece arrastando o mercenário tagarela. Veja como fica sem os efeitos especiais.





VINGADORES GUERRA INFINITA

Esse filme foi uma dos mais esperados para esse ano de 2018, e sua estreia rendeu milhões de dólares. O filme conta com a participação dos maiores heróis da Marvel que se juntam para tentar deter a ameaça conhecida como Thanos, que deseja reunir as joias do infinito para dizimar muitas pessoas. Esse filme conta com muitos efeitos especiais, por exemplo, a cena em que o Homem de Ferro é apunhalado pelo Thanos enquanto lutavam.

Outra cena que não podemos deixar passar sem comentar é a cena em que Pantera Negra e todos os outros Vingadores aparecem se preparando para a guerra. Veja a cena sem todos os efeitos especiais.





PIRATAS DO CARIBE

Com toda certeza podemos concordar que Piratas do Caribe, é um filme muito divertido e que agrada a família toda. Muitas coisas são adicionadas a cena com a ajuda dos computadores, já outras cenas não sofrem alterações e nem efeitos. Mas se tratando de efeitos especiais quem ai se lembra do Davy Jones? Veja como fica a cena sem todos os efeitos especiais.

Vale lembrar também a cena em que aparece o capitão Salazar, note que existe um efeito como se ele e sua tripulação estivessem sempre embaixo d’água. Agora veja como fica a cena sem os efeitos especiais.





VENOM

Parece que nossa querida Marvel tem planos para todos os vilões, e outro que ganhou seu filme solo foi Venom, que conta a historia de um repórter que investiga uma empresa que usa pessoas em suas experiências. Esse filme conta com muitos efeitos especiais, mas posso te garantir as explosões e batidas de carros todas ocorreram e após a cena ser gravada todos comemoraram ao ver os dubles saindo intactos dos carros. Por outro a cena em que Eddie esta correndo com a moto decidiram gravar usando o chroma key o famoso fundo verde.





Veja também como fica a cena sem os efeitos especiais no momento em que Eddie cai da moto e pega o bandido pelo pescoço.

Muito legal né?!

