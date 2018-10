/ / Vetor aponta Jayme com 25% ao Senado, Leitão tem 15% e Selma 14% das intenções de votos

O candidato a senador Jayme Campos lidera a pesquisa Vetor para o Senado, a menos de uma semana para a eleição. Nilson Leitão aparece em seguida com 15%, Selma Arruda tem 14% e procurador Mauro 13%. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos o que representa empate técnico na disputa pela segunda vaga. E o número de indecisos ainda é alto. Resultados apontados pelo Vetor:

Jayme Campos (DEM) 25%

Nilson Leitão (PSDB) 15%

Selma Arruda (PSL) tem 14%

Procurador Mauro (Psol) 13%

Carlos Fávaro (PSD) 9%

Adilton Sachetti (PRB) 8%

Maria Lúcia Cavalli Neder (PC do B) 6%

Waldir Caldas (Novo) 1%

Gilberto Lopes (Psol) 1%

Sebastião Carlos (Rede) 1%

Brancos e nulos 25%, sendo 12% do primeiro voto e 13% do segundo

Indecisos 33% quanto ao primeiro voto e 48% no segundo voto.

Intenção de votos válidos, de acordo com o Vetor:

Jayme tem 27%

Leitão 16%

Selma 15%

Procurador Mauro 14%

Fávaro 10%

Sachetti 9%

Maria Lúcia 6%

Waldir Caldas 1%

Gilberto Lopes 1%

Sebastião Carlos 1%

A pesquisa foi feita entre os dias 21 e 24 de setembro, com mil eleitores, em todo o Estado, contratada pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) e registrada na Justiça Eleitoral com números MT 08516/2018 e BR 02836/2018. A informação é de O Livre.

Por Só Notícias (fotos: Só Notícias/arquivo e assessoria/arquivo)