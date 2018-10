/ / Templo da Boa Vontade: 29 anos promovendo a Paz nos corações

O Templo da Boa Vontade (TBV), monumento da Espiritualidade Ecumênica e uma das Sete Maravilhas de Brasília/DF, completará, no dia 21 de outubro, o seu 29 º aniversário. Para celebrar a data, durante todo o mês, ocorrerá o tradicional evento “Outubro no TBV”, que este ano enfoca o tema: “Céu e Terra num só coração”.





Integram a programação exposições, espetáculos musicais, apresentação de corais, palestras, preces e outros acontecimentos especiais. Dentre estes, a Corrente Ecumênica de Preces, a ser realizada todos os dias, às 18 horas (Hora do Ângelus), na Nave do TBV, em prol da saúde das pessoas e das famílias que sofrem com o câncer de mama. O momento mais aguardado por todos os peregrinos que se dirigirem à capital federal é a mensagem fraterna e ecumênica do fundador do Templo da Paz, José de Paiva Netto, que será transmitida no dia 20 (sábado), às 16 horas.





Vale lembrar que todas as quintas-feiras, às 19 horas, ocorrem, na Sala Egípcia, as Reuniões de Meditação. Durante todo o mês, também estarão abertas à visitação a exposição de obras de arte em homenagem a São Francisco de Assis, Patrono da Legião da Boa Vontade (LBV), no Salão Nobre, e a Mostra Cultural e Artística “Os Mortos não morrem”, na Galeria de Arte.





O TBV é o monumento mais visitado da capital brasileira — segundo dados da Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal (Setul) — e possui infraestrutura para receber todos.





Destaque na programação para os principais eventos:

1 º de outubro| segunda-feira

18h15: I luminação das Faces do Templo da Boa Vontade, em adesão à campanha Outubro Rosa.Local: Nave do TBV.





18 de outubro | quinta-feira

19 h: Ato ecumênico em homenagem ao Dia do Ecumenismo (celebrado em 21 de outubro), com a participação de representantes dos mais variados ramos do saber humano. Local: Nave do TBV.





19 de outubro | sexta-feira

D as 13 às 17h: Momento de Arte com as crianças. Local: Galeria de Arte .

15h (1 ª sessão) e 19h (2 ª sessão): Espetáculo Música Legionária — “Os Mortos não morrem”.Local: ParlaMundi da LBV.





20 de outubro | sábado

Das 9 às 10h — Encontro Jovem de Boa Vontade, com programação de Arte, Cultura e Música. Local: Plenário José de Paiva Netto.

Das 11 às 12h — Musical infantil “Os Milagres de Jesus II”. Local: Plenário José de Paiva Netto.

Das 13 às 14h30 — Oficina “Educando os filhos para um futuro seguro”. Local: Auditório Tom Jobim.

16h — Sessão solene, com a palavra do fundador do Templo da Boa Vontade, José de Paiva Netto.Local: Nave do TBV.





1 º de novembro | quinta-feira

18h30 — Iluminação das Faces do Templo da Boa Vontade, em adesão ao Novembro Azul, campanha mundial de conscientização sobre a importância da prevenção do diabetes e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Local:Nave do TBV.

PARTICIPE COM SUA FAMÍLIA!

Quadra 915 Sul — Brasília/DF