/ / Sine oferta mais de mil vagas de trabalho em Mato Grosso

O quadro de vagas do Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT) divulgado nesta segunda-feira (15.10) mostra a disponibilidade de 1.097 vagas de trabalho em Mato Grosso. Em Cuiabá, são 111 vagas, sendo 16 específicas para Pessoas com Deficiência (PcD). São quatro vagas para engenheiro eletricista, 20 para técnico de projetos elétricos, 15 para auxiliar de cozinha e 15 para garçom. Para PcD são duas vagas para operador de vendas e duas recepcionista atendente.

No interior do estado Lucas do Rio Verde (334 km de Cuiabá), Nova Mutum (240 km da capital) e Sinop (480 Km de Cuiabá) se destacam no número de vagas com 142, 105 e 101 postos de trabalho ofertados respectivamente. Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, possui 10 vagas em aberto.

O maior número de vagas por posto de trabalho em Lucas do Rio Verde é de 35 vagas para operador de processo de produção e três para técnico em enfermagem. Em Nova Mutum são 100 vagas para operador de processo de produção. Já em Sinop, três postos são para enfermeiro e 10 para técnico em enfermagem.

As pessoas interessadas devem procurar a unidade do Sine mais próxima de sua residência. Em Cuiabá o Sine atende na unidade do Ganha Tempo Ipiranga na Avenida Desembargador Lobo, s/n, Centro e CPA I na Rua Alenker s/n – CPA I – Morada da Serra, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Em Várzea Grande, o atendimento é das 10h às 19h, de segunda a sexta-feira, e está localizado no Várzea Grande Shopping, no bairro Jardim Aeroporto.

Por Cleide Dantas | Setas