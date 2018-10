/ / Sicoob inaugura agência em Guarantã do Norte

A população de Guarantã do Norte (725 km de Cuiabá) passará a contar com o maior sistema de cooperativas financeiras do Brasil a partir de 2 de outubro com a inauguração da agência do Sicoob Norte MT que contará com 350 metros quadrados para dar mais conforto no atendimento.

A ida para Guarantã do Norte surgiu com a iniciativa da própria população que buscou a diretoria do Sicoob Norte MT para levar uma agência para a cidade. O presidente Norival Curado visitou a cidade e com apoio da Prefeitura e da maçonaria colocou o município no plano de expansão da cooperativa que já conta com agências em Sinop, Alta Floresta e Colíder.

A economia da cidade é voltada para pecuária leiteira contando com três laticínios com industrialização de leite e derivados, e a agricultura é voltada para o cultivo de arroz, milho, feijão e em menor escala a fruticultura. É um município localizado na fronteira do Pará e está em grande expansão sendo uma referência para a região.

“E o Sicoob chega para somar com a população de Guarantã do Norte em busca de uma parceria produtiva para ambos. Vale lembrar que na cooperativa o associado é o dono e participa das tomadas de decisões. Por isso, o diferencial do sistema está justamente no atendimento personalizado, o qual busca sempre a melhor solução para o cooperado”, afirma Norival Curado.

A inauguração da agência será no dia 2 de outubro, às 17h, na Avenida Alcides Moreno Capellini, 1130, Centro de Guarantã do Norte.

O Sicoob

O Sicoob é o maior sistema financeiro cooperativo do país com mais de 4,2 milhões de cooperados, 2,769 pontos de atendimento distribuídos em todo o Brasil, sendo a quinta maior rede entre as instituições financeiras do pais. É composto por cooperativas financeiras e empresas de apoio, que em conjunto oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, máquinas de cartão, dentre outros.

Sicoob em MT

O Sicoob Central MT/MS tem se destacado nos dois estados de atuação e, além de estar em franca expansão no número de agências, também cresceu em mais de 30% na quantidade de associados e empregados. Atualmente conta com 37 agências já em funcionamento e ainda em 2018 este número deve ser ampliado para 44. Além da abertura de novos pontos de atendimentos, algumas agências ainda passaram por reforma e até mudanças de endereço para atender o crescimento de cooperados.

Da Assessoria