/ / Senadora e deputado eleitos participarão de carreata pró-Bolsonaro em Sinop

O presidente do Partido Social Liberal (PSL), Ezequias de Oliveira Pereira confirmou, ao Só Notícias, que a senadora Selma Arruda e o deputado federal Nelson Barbudo – eleitos no último dia 7 – vão participar da carreata em apoio ao candidato à presidência Jair Bolsonaro, na próxima segunda-feira (22).

Pereira explicou que o percurso está previsto para começar no bairro São Cristóvão e terminará na avenida André Maggi, nas proximidades de um supermercado.

De acordo com a pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), na última segunda-feira, o candidato do PSL lidera a corrida ao Planalto com 18 pontos de vantagem. Bolsonaro está com 59% contra 41% do petista Fernando Haddad.

O segundo turno será no dia 28. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a votação será das 8h à 17h (no horário local).