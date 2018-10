/ / Robinho comemora sequência do América Mineiro em casa e projeta clássico com o Galo: ”Grande jogo”

Com 31 pontos somados em 28 jogos, o América Mineiro é o 13º colocado da Série A. No próximo domingo (14), o Coelho irá realizar o ”clássico das multidões” de Belo Horizonte. Às 19h, a equipe americana enfrenta o Atlético Mineiro, no estádio Independência.





O atacante Robinho, do América, acredita que o ”fator clássico” será decisivo no confronto. ”Com certeza será um grande jogo. São duas grandes equipes que vão estar em campo. O Atlético possui um time bastante qualificado, mas clássico e clássico e acredito no potencial do nosso elenco. Venho trabalhando durante esta semana e espero poder ajudar caso seja acionado”, disse o jogador, que chegou ao time americano no final de julho, emprestado pelo Fluminense.





Apesar do mando de campo ser do Atlético, o duelo ocorrerá no Independência, casa do América. Depois de enfrentar o Galo, o Coelho voltará a atuar em Belo Horizonte, já que recebe o Grêmio no dia 20. Para Robinho, esta sequência de partidas no ”Horto” poderá ser um fator positivo para o time americano. ”Esta sequência de jogos em casa tem tudo para ser muito positiva, já que ficaremos duas semanas sem ter aquele desgaste com as viagens. Também estaremos mais próximos do nosso torcedor neste período e isso é muito importante, ainda mais nesta reta final do campeonato”, concluiu o atacante, de 23 anos.









Mourão Panda / América

