/ / Prefeitura municipal de Guarantã do Norte entrega cargas de calcário para os produtores da associação dos feirantes municipal

A prefeitura municipal através da secretaria de agricultura meio ambiente e turismo realizaram nesta quinta feira a entrega de calcário a cinquenta feirantes da associação de feirantes do município.

O Vice-presidente da associação dos feirantes Ademir José observou a importância do calcário que fora entregue aos feirantes, uma vez que corrigindo a terra facilita o desenvo lvimento do plantio, e combate a acides da terra e a proliferação de cupins.

Ademir ainda agradeceu a secretaria Valeria Ribeiro pela iniciativa, e a prefeitura pelo compromisso com os produtores do município.





Leo Chaefer, coordenador de campo da SEDEC, frisou que esta entrega é uma das maiores ações já concretizadas com os produtores da agricultura familiar do município, e ainda salientou que o calcário é um produto muito caro e muitos produtores não tem condições de adquirir e corrigir o solo de suas áreas corretamente, com essa ação, a qualidade dos produtos e plantios só tem a melhorar.





A Secretaria Valeira Oliveira por sua vez salientou sobre o trabalho de cadastramento que fora realizado, tendo por volta de 50 pessoas inscritas, totalizando 35 famílias que foram contempladas. Foi feito um estudo de área para saber ao certo se as famílias estão em atividades de plantio para que fossem distribuídas de forma correta entre os produtores, sabe-se que nem todos os produtores teriam condições de adquirir o calcário, sendo assim nossa secretaria de agricultura juntamente com a prefeitura municipal trabalhou para conseguir este beneficio aos produtores, com total aval do Prefeito Érico, finalizou Valeria.

Da Assessoria