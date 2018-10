/ / Prefeito Érico e deputado Dilmar participam de audiência reivindicando 2ª Entrância para Comarca de Guarantã do Norte

O prefeito de Guarantã do Norte/MT, Érico Stevan Gonçalves, acompanhado pelo deputado Dilmar Dal´bosco estiveram em audiência nesta terça-feira com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, Tulio Duailibi Alves Souza.

Na audiência o prefeito protocolou oficio assinado por ele e pelos clubes de serviços e Loja Maçônica reivindicando a elevação da Comarca de Guarantã do N orte para Segunda Entrância com implantação de duas varas e a nomeação de mais 02 juízes.





O oficio menciona os grandes investimentos que o Poder Judiciário está realizando na estrutura física do Fórum da Comarca, porém, destaca o volume de 14 mil processos para apenas um juiz. O documento ressalta ainda a desproporcionalidade e a sobrecarga sobre o magistrado.





Além da audiência na presidência do Tribunal de Justiça o prefeito Érico e o deputado Dilmar estiveram em reunião com o governador eleito Mauro Mendes. O encontro foi para cumprimentar o governador pela vitória e ao mesmo tempo tratar de ações futuras relacionadas ao município de Guarantã do Norte.





“Quero agradecer ao deputado Dilmar Dal’bosco que desde o inicio vem nos acompanhando nessas demandas junto ao Tribunal de Justiça. Agradecer imensamente ao presidente do Tribunal de Justiça Desembargador Ruy Ramos pela atenção que vem dando a comarca e realizando grandes investimentos. Agradeço também ao Dr. Tulio que sempre tem recebido as nossas demandas com carinho. Aproveitamos também esta viagem e estivemos com o governador Mauro Mendes já falando dos trabalhos futuros para o nosso município.” Concluiu o prefeito Érico.

Assessoria