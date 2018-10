/ / Polícia localiza mais de 30 tabletes de drogas onde agricultor foi executado em Guarantã do Norte

A Polícia Civil confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que foram apreendidos 33 tabletes de maconha em um tambor encontrado coberto por um plástico, nas proximidades de um córrego, na propriedade rural onde o agricultor José Reginaldo de Oliveira Araújo, de 52 anos, foi assassinado a tiros, na última quinta-feira, a cerca de 50 quilômetros de Guarantã do Norte (232 quilômetros de Sinop). Segundo informações de um investigador, uma equipe de policiais está no local fazendo buscas por mais entorpecentes.

Ontem, a polícia também confirmou que a morte de José Reginaldo pode ter sido motivada por um acerto de contas. Um policial civil revelou anteriormente que a vítima tinha uma dívida, mas não mencionou qual seria o valor. “Estamos no início da investigação, mas descobrimos que a dívida dele seria no Pará. Acreditamos que os disparos foram feitos por pelo menos três pessoas. No local, encontramos cápsulas de calibres 9 milímetros e 380”, disse anteriormente.

Conforme Só Notícias já informou, outros dois homens, de 18 e 38 anos, estavam no Fiat Strada com José Reginaldo. A versão apresentada por eles no boletim de ocorrência é que os disparos ocorreram quando pararam em frente a fazenda. O jovem contou que a vítima estava dirigindo e quando desceu do veículo para abrir a porteira foi baleada. Nesse momento ele e o outro homem correram para a mata. O rapaz relatou ainda que conseguiu chegar em um restaurante e pediu apoio. O outro ficou na mata até a chegada da PM.

O veículo também foi atingido por tiros no vidro e lataria. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também encontrou várias cápsulas possivelmente de uma pistola dentro e fora da residência. O caso continua sendo investigado. Até o momento, ninguém foi preso.

O corpo de José Reginaldo foi trasladado para Tangará da Serra e sepultado, na última quarta-feira.