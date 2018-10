/ / PM apreende mais de 580 quilos de maconha em rodovia

A Polícia Militar apreendeu, hoje de madrugada, por volta das 1h50, 582 quilos de maconha que estavam escondidos em um VW Voyage branco, próximo ao pedágio da BR-163, em Rondonópolis. Um jovem, de 20 anos, e uma mulher, que não teve a idade divulgada, foram presos e levados à delegacia.

Consta no boletim de ocorrência que os policiais estavam averiguando denúncia que um veículo roubado estaria a caminho de Rondonópolis. Durante averiguação, encontrou o veículo com as mesmas caraterísticas, fez a abordagem, e durante a revista a droga foi localizada no banco traseiro e no porta-malas.

Através da numeração do chassis os policiais descobririam que o carro havia sido furtado, entretanto, não foram apontadas as circunstâncias em que ele foi levado. O proprietário será comunicado da localização.

Consta ainda no documento policial que a mulher tem passagens por roubo, estelionato e receptação. Já o jovem, por tráfico de drogas.

Só Notícias/David Murba (fotos: assessoria)