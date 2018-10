/ / Mulher morre no hospital após colisão com caminhão em rodovia em Peixoto de Azevedo

A Polícia Rodoviária Federal confirmou, que o acidente envolvendo uma Honda Biz e um Mercedes-Benz ocorreu na BR-163, em Peixoto de Azevedo (197 km de Sinop), na tarde de quinta-feira (18/10/18). A mulher que estava conduzindo a motocicleta foi socorrida e encaminhada ao hospital regional por uma ambulância de Novo Mundo, que passava pelo local no momento do acidente, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ela foi identificada como Pauliene de Souza da Conceição, de 32 anos. O condutor do caminhão não teve ferimentos.

Ainda conforme informações da PRF, foi possível constatar preliminarmente que ocorreu uma colisão transversal entre a motocicleta e o caminhão. Porém, as circunstâncias e as responsabilidades do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

Segundo a funerária São Judas Tadeu, o corpo de Pauliene foi velado na residência da família no bairro Liberdade, e sepultado esta tarde.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação)