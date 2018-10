/ / Motorista seminu e embriagado é preso na BR-163

O motorista, de 39 anos, de uma Volvo NH branca, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dirigindo sob efeito de álcool na rodovia. Segundo o boletim de ocorrência, ele estava apenas de cueca e tentou resistir a abordagem. Ele passou por teste de bafômetro que constatou a embriaguez.

Na cabine do caminhão os policiais encontraram duas cartelas, uma intacta, e outra com cinco comprimidos de Nobésio extra forte, popularmente conhecido com ‘rebite’. O motorista foi levado à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos necessários.

A carreta foi removida e encaminhada ao pátio de uma empresa de guincho. O fato ocorreu no último sábado.

Também no final de semana houve acidente envolvendo um GM Celta branco, placas de Cuiabá, e um VW Voyage, de Sorriso, na BR-163. O motorista do Celta fez teste do bafômetro e policiais rodoviários constataram 0,85 ml de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Sorriso.