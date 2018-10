/ / Moto Clube reconhecido pela ONU por suas ações sociais inaugura subsede em Sinop

Show de inauguração com três bandas de rock contará com arrecadação de alimentos não perecíveis que vão beneficiar mais de 80 famílias sinopenses

Dieny Vieira/Assessoria

O Abutre’s Moto Clube, inaugura sua subsede em Sinop, no próximo dia 13 de outubro, a partir das 22h. Para os amantes do bom rock'n'roll, o evento vai contar com show de três bandas Volt, King Tiger e Allane Carvalho. O moto clube é conhecido por seus reconhecimentos, prêmios, parcerias com entidades filantrópicas, ações e projetos sociais. Em Sinop, a organização já realiza algumas ações sociais, em parceria com as Madrinhas por Amor de Sinop, que é formado por mulheres sem envolvimento político.

O projeto social é voltado para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. Como os Abutre’s já vem realizando ações sociais em Sinop, nada melhor que unir o útil ao agradável, a entrada do evento de inauguração de sua subsede terá um valor simbólico e a arrecadação de alimentos não perecíveis, que posteriormente serão entregues para mais de 80 famílias carentes da cidade.

Para o subdiretor Capim VII SS Sinop, como é chamado dentro do Moto Clube, a expectativa para o evento é das melhores. “Estamos esperando mais de 250 pessoas para a inauguração da nossa subsede. Vamos contar com a presença de componentes de outros Moto Clubes da região, que já confirmaram a presença. Cada pessoa fara a doação de um quilo de alimento não perecível, com essa ação pretendemos ajudar muitas famílias carentes de Sinop. Para nós do Moto Clube Abutre’s, é uma grande honra levantar esta bandeira em Sinop”, ressaltou.

O Abutre's Moto Clube é um grupo sem fins lucrativos, que reúne amantes do motociclismo com a finalidade de desfrutar do lazer, entretenimento e promover ações filantrópicas por meio de uma motocicleta e boa vontade. O grupo realiza ações beneficentes em prol da ACC (Ação de Combate ao Câncer) e da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Este é um dos mais notórios, moto clubes do país e do mundo. Ele é brasileiro, foi fundado em 1989 na cidade de São Paulo. E recebeu em 2012, o título de Honra ao Mérito de Responsabilidade Social, entregue pelo Presidente da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz na Organização das Nações Unidas (ONU), Walter Mello de Vargas. Sendo o único moto clube a receber este reconhecimento.

Entre as ações sociais que o Moto Clube participa está a campanha do agasalho, realizada em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, com intuito de arrecadar o maior número possível de roupas para o inverno. Atualmente o grupo conta com 178 subsedes, dividido em 27 estados e mais de 12 mil componentes, espalhados a nível mundial em 19 países.