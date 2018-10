/ / Membros do Insano Moto Clube de Guarantã do Norte distribuem brinquedos

Sempre buscando realizar os trabalhos voltado para o social, membros da equipe da Insano Motos de Guarantã do Norte/MT, realizaram mais um trabalho social. Na tarde de véspera do dia das crianças eles estiveram em uma das creches do município para distribuir brinquedos para as crianças.





fazer uma criança sorrir. As crianças da creche Gente Miúda foram contempladas com brinquedos que foram adquiridos pelos integrantes do Moto Clube para fazer a alegria das crianças. Um simples brinquedo faz a alegria de uma criança e a deixa muito feliz, é com objetivo que, os Membros do Insano, realizaram mais esta ação que éfazer uma criança sorrir.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias