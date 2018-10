/ / Membros do Comando Vermelho filmaram execução de adolescentes

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que membros do Comando Vermelho executam as adolescentes Keize Rodrigues, 16 anos, e Lana Talyssa Moreira Bezerra, 13 anos. A Polícia Civil investiga o envolvimento das garotas com os membros do PCC, o que pode ser o motivo dos assassinatos.



Nas imagens, as meninas aparecem com as mãos amarradas para trás e com os cabelos cortados. A adolescente de 13 anos chega a implorar para não ser executada, mas é atingida com um disparo. O vídeo divulgado até o momento está cortado como se tivesse continuidade até a execução da Lana.



As duas foram encontradas mortas no Rio Cuiabá, na região do Carrapicho, em Várzea Grande. Horas antes, dois rapazes foram mortos e dois ficaram feridos após membros do CV invadir uma casa para executa-los.



Um dos suspeitos de envolvimentos nas mortes foi preso pela Polícia Civil na tarde de quarta e contou que ele e os comparsas sequestraram as menores na rodoviária de Várzea Grande. Elas foram obrigadas a indicar a casa onde os jovens rivais estavam. As garotas eram namoradas de duas das vitimas.



A Polícia Civil informou que já tem conhecimento do vídeo e que está analisando a veracidade do material. O caso segue sob investigação.