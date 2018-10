/ / MEC autoriza funcionamento do curso de Fisioterapia para a Faculdade Unifama

O Ministério da Educação – MEC publicou nesta segunda-feira (22), através da Portaria n°700, de 18 de outubro de 2018, a autorização de funcionamento do curso de Fisioterapia para a Faculdade Unifama.





Além do curso de Fisioterapia, foi publicado na sexta-feira (19), a autorização dos cursos de Direito, nota 5 e Odontologia, nota 4.





Os diretores Cássio Brizzi Trizzi e Fabiana Varanda Jorge comemoram mais esta conquista: “A autorização dos cursos de Fisioterapia, Direito e Odontologia só foi possível graças ao esforço e dedicação de toda a equipe da Faculdade Unifama, professores, coordenadores, técnico-administrativo, nossos acadêmicos, a população e o Senador Wellington Fagundes, que acreditam no trabalho sério e transparente desenvolvido pela Instituição, que tem a missão de proporcionar uma formação superior com elevado padrão de qualidade. Os novos cursos vêm somar com o desenvolvimento da região norte de Mato Grosso, ao lançar, no mercado, profissionais graduados nas diversas áreas do conhecimento”.





O Vestibular será realizado em breve e o início das aulas será em 2019. Para mais informações, entrem em contato através do tel: (66) 3552 1965 e cel (66) 99635 61 31.





Faculdade Unifama: Tradição, seriedade e pioneirismo universitário! Venha fazer parte do time dos vencedores!





Ascom/Unifama