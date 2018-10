/ / Mauro tem 35%, Taques 17% e Wellington 16% das intenções de votos

O ex-prefeito Mauro Mendes lidera a pesquisa do instituto VETOR para o governo do Estado com 35% das intenções de votos, na modalidade estimulada. O governador Pedro Taques (PSDB) tem 17% e Wellington Fagundes (PR) está com 16%. Há empate técnico entre os dois considerando a margem de erro de 3% para mais ou para menos. Moisés Franz (Psol) tem 2% e Arthur Nogueira (Rede) 1%. A seis dias da eleição, 19% disseram que estão indecisos.

Excluindo votos brancos e nulos e considerando intenção de votos válidos a Vetor aponta:

Mauro 49%

Taques 24%

Wellington 23%

Moisés 2%

Arthur 1%.

A pesquisa foi feita com mil eleitores, em todo o Estado, entre os dias 21 e 24 de setembro, contratada pela Famato (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso) e está registrada na Justiça Eleitoral sob os números MT 08516/2018 e BR 02836/2018 e divulgada pelo O Livre.

Só Notícias (fotos: Só Notícias/arquivo)