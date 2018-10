/ / Marquinhos Silva reencontra adversário da sua estreia pelo Avaí e analisa confrontos diretos na reta final da Série B

A estreia do zagueiro Marquinhos Silva pelo Avaí aconteceu na 14ª rodada da Série B, diante do Goiás, no estádio da Ressacada. Na próxima sexta-feira, às 21h30, no estádio Olímpico, o defensor irá reencontrar o esmeraldino em jogo importantíssimo na briga por uma vaga na Série A. Os goianos estão em terceiro lugar com 53 pontos, um a mais que o Avaí, time que fecha o G-4.





Marquinhos Silva, que deve formar a dupla de zaga titular do Leão com o Betão, projetou o confronto direto. “Será uma partida muito difícil. A equipe do Goiás tem muita qualidade. Temos que ir focados e preparados para um jogo nervoso, que será decidido em detalhes. Estreei diante deles e novamente estou preparado para enfrentá-los, pois gosto de atuar em partidas assim, importantes. Estamos trabalhando muito bem nesta semana para voltarmos de lá com um grande resultado”, declarou o zagueiro, que completou mais um ano de vida no último domingo.





O Goiás não será o único concorrente direto do Avaí nesta reta final de Série B. A equipe catarinense irá medir forças ainda com: Londrina, Atlético Goianiense, Fortaleza, CSA e Ponte Preta. Por isso, Marquinhos Silva, uma das referências do elenco azurra, descreve como deve ser a postura da equipe nas últimas rodadas. “A partida contra o Goiás será a primeira de seis decisões que teremos. A partir de agora, temos que encarar cada partida como sendo a mais importante do ano. São confrontos diretos, que valem seis pontos e precisamos ir bem para consolidarmos nosso acesso”, finalizou.

Foto: Jorge Luiz/Paysandu

Assessor de Imprensa