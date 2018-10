/ / Juarez Costa desmente apoio a Haddad e reforça posição de neutralidade no 2º turno

O deputado federal eleito e ex-prefeito de Sinop Juarez Costa (MDB), usou as redes sociais para desmentir seu apoio ao candidato petista Fernando Haddad, que disputa o segundo turno contra Jair Bolsonaro (PSL), conforme notícias publicadas com base em declarações do presidente do MDB em Mato Grosso, deputado federal reeleito, Carlos Bezerra. “Venho informar que a noticia que está circulando sobre meu apoio à Haddad no segundo turno não procede! Em nenhum momento durante minha campanha pedi votos a candidato A ou B e assim permanece minha postura. Quero deixar claro também, que nenhum deputado ou partido fala ou decide por mim. Fui eleito pelo povo e para representar o povo. Estarei na Câmara Federal buscando o melhor para o nosso estado com o candidato escolhido pela maioria dos eleitores”, posicionou-se.

Por meio de aplicativo de mensagens, Juarez reforçou a posição de neutralidade enviando mensagem de áudio para seus eleitores, e criticou Bezerra. “Eu já tomei a minha decisão. Eu tive voto do Ciro, tive voto do Bolsonaro, tive voto de todos os candidatos. Então, vou me manter neutro. Esta é a posição mais correta que eu tenho que fazer neste momento. O que o Bezerra pensa e o que o Bezerra fala é problema dele. O que eu falo é problema meu. O Bezerra é presidente do MDB, mas não fala por mim. Eu tenho simpatia pelos meus eleitores. Respeito a todos. Todos tiveram seus candidatos. Então, prefiro ficar neutro”, reforçou.