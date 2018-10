/ / Janaína formaliza pedido de afastamento do governador Taques por suspeita de caixa 2

A deputada Janaína Riva (MDB) pediu o afastamento do governador Pedro Taques (PSDB) das funções executivas. Ela fez o requerimento ontem durante a sessão noturna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) com base na delação do ex-coordenador financeiro da campanha tucana, Alan Malouf, que envolve o atual gestor estadual em uma possível prática de caixa 2 na campanha de 2014. O pedido foi entregue ao presidente da Casa de Leis, Eduardo Botelho (DEM), que encaminhou o documento para a Procuradoria-Geral do Legislativo emitir parecer em até cinco dias, para então a mesa diretora do parlamento tomar a decisão.

Além do caixa 2, o documento de Janaína aponta suposto esquema de desvio de verbas públicas na Secretaria de Estado de Educação (Seduc), extorsão dos proprietários da cervejaria Petrópolis para assegurar a manutenção anticompetitiva de benefícios fiscais recebidos pela empresa, fraude em contrato de fornecimento de combustível com dispensa de licitação e manutenção de esquema de propina iniciado na gestão Silval Barbosa com empresa de empréstimos consignados.

“Peço que entendam que o recebimento da denúncia e o consequente afastamento do governador mesmo faltando apenas dois meses para o término do mandato dele. É a medida que se revela inadiável para fins de preservação das instituições, de impedir o ocultamento de crimes, de acautelar o assacado erário estadual contra as investidas despudoradas do atual governo e como forma de dar uma resposta incisiva à sociedade”, discursou na tribuna.

Por meio de nota emitida na semana passada, logo após a quebra do sigilo da delação de Malouf, o governador Pedro Taques negou a “prática do chamado “Caixa 2” em sua campanha eleitoral ao Governo de Mato Grosso em 2014 e tampouco autorizou vantagens indevidas a qualquer empresa durante o exercício do mandato. Apesar de citado por delator em acordo de delação premiada, Taques não é réu no processo da chamada “operação Rêmora” e terá direito a ampla defesa nos autos. O governador já constituiu advogados para atuar no processo e garantir que a verdade prevaleça”.