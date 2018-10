/ / Janaina diz que maior votação à AL eleva responsabilidade e promete humildade

deputada estadual Janaina Riva (MDB), que conquistou pelo menos 51.532 votos, foi a mais votada entre os 24 eleitos neste domingo. Além disso, é a primeira mulher a conquistar essa marca na história de Mato Grosso.

Segundo Janaina, a votação expressiva resulta da atuação como líder da oposição ao governador Pedro Taques (PSDB). Isso porque o tucano foi reprovado pela população ao disputar a reeleição e ficou em terceiro lugar, atrás do vencedor Mauro Mendes (DEM) e de Wellington Fagundes (PR).

Rodinei Crescêncio Reeleita à AL, Janaina Riva (MDB) diz que votação expressiva vem da atuação como líder da oposição ao Governo

“Essa votação aumenta a minha responsabilidade e meu dever perante o povo de Mato Grosso. É uma demonstração da confiança das pessoas no meu trabalho. Como líder da oposição, eu fui muito massacrada, pisoteada, desacreditada e volto para Assembleia de cabeça erguida. Cumpri minha tarefa e agora estou querendo fazer ainda mais pelo Estado”, declarou Janaina ao final da apuração dos votos.

Com o primeiro mandato marcado por conflitos com Taques, Janaina espera postura diferente de Mauro. Pontua que o novo governador deve ser parceiro da Assembleia em busca de soluções para os problemas de Mato Grosso.

Janaina também declara que nunca duvidou de que Taques seria derrotado na tentativa de reeleição. Ainda assim, promete não “olhar para o retrovisor” e ficar criticando a gestão que encerra em 31 de dezembro. “Eu ando o Estado, converso com as pessoas e uso as redes sociais. Eu sabia que o governador não tinha mais credibilidade e nem viabilidade para se manter. Diferente dele, que olhou o tempo todo para o retrovisor, essa página eu vou virar no dia que ele deixar de ser governador e vou olhar para frente, pensando no futuro de Mato Grosso. Não vou viver de falar da gestão do Pedro Taques”, garantiu a emedebista.

Mesmo não descartando disputar a Mesa Diretora da Assembleia, Janaina pontua que o assunto deve ser decidido pelo conjunto dos deputados estaduais. Por isso, promete conversar com os novos parlamentares que farão parte da próxima legislatura. “É preciso avaliar com os deputados eleitos. [É preciso] sentar com todos e definir metas para Casa. É importante dialogar sem colocar o carro na frente dos bois. É um passo de cada vez. Vou voltar para Assembleia com muita humildade. Acho que é isso que o eleitor exige. A soberba não pode vencer como venceu no Governo do Estado. Vou calçar as sandálias da humildade e trabalhar”, concluiu.

Por Jacques Gosch/RD News