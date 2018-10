/ / Integrantes da equipe Insanos Moto clube de Guarantã do Norte realizam trabalhos social

Membros dos Insanos Moto Clube de Guarantã do Norte/MT estiveram no Lar dos idosos, José Dolce em mais uma trabalho social do grupo, voltado ao social, beneficiando os idosos que são atendidos pela instituição beneficente.





Os membros do clube, periodicamente realizam trabalho voltado ao sócia no município, já que, essa é uma das metas do clube em todo o Brasil. Desta vez o grupo realizou o corte da grama e limpeza em geral do pátio da casa dos idosos.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias