/ / Inauguração da subsede do Moto Clube Abutre’s em Sinop supera expectativa de público

Mais de 350 pessoas passaram pela subsede contribuindo com o projeto social e curtindo uma noite com muito rock

Dieny Vieira/Assessoria

O Abutre’s Moto Clube, inaugurou sua subsede em Sinop, na noite do último sábado (13). O evento teve recorde de público, cerca de 350 pessoas passaram pelo local, moradores de Sinop e região e integrantes do moto clube de diversas cidades de Mato Grosso. O público curtiu o show de rock'n'roll, com três bandas Volt, King Tiger e Allane Carvalho, e ajudaram a quem mais precisa com a doação maciça de alimentos não perecíveis.

Os alimentos doados durante o evento, já tem destino certo, em parceria com o projeto social, Madrinhas por Amor, eles serão transformados em cestas básicas e entregues a famílias carentes do município. Segundo Seloir Rezende que é a representante das Madrinhas por Amor, a cada dia o número de famílias cadastradas no projeto aumenta em Sinop, e com a parceria com o moto clube, a possibilidade de ajudá-las se torna ainda maior.

“Acredito que com os alimentos arrecadados, possamos ajudar mais de 80 famílias, distribuindo de acordo com a necessidade de cada uma. Por que trabalhamos com a formação das cestas básicas, fazendo a junção do que foi arrecadado, com o que já temos, ou o que recebemos, e vamos remontando as cestas para fazer a entrega, que deve ser realizada ainda nesta semana com as próximas visitas”, salientou Seloir.

Antes mesmo do moto clube ter um endereço em Sinop seus integrantes já vinham desenvolvendo trabalhos sociais no município, em ação conjunta com as Madrinhas. Agora com a subsebe as ações sociais podem ser intensificadas. Para o Subdiretor (Douglas Eugênio) Capim VII SS Sinop, como é chamado no moto clube, é uma grande satisfação inaugurar a subsede em Sinop e poder contar com o apoio da sociedade sinopense para desenvolver os projetos e ações sociais.

“Para nós é uma felicidade muito grande a casa lotada, a aceitação da sociedade em estar ajudando o nosso projeto, nossas ações sociais esse é um momento muito gratificante para nós. A população de Sinop e do norte do estado, podem contar com nosso apoio na parte social, que é uma das principais funções que o moto clube exerce. E o público que gosta de motocicletas e de um bom rock, vão poder contar com outros eventos como esse, regado de boa música e de muita vontade de ajudar o próximo”, ressaltou Capim.

O moto clube Abutre’s é conhecido por seus reconhecimentos, prêmios, parcerias com entidades filantrópicas, ações e projetos sociais. O grupo realiza ações beneficentes em prol da ACC (Ação de Combate ao Câncer) e da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Os Abutre’s receberam em 2012, o título de Honra ao Mérito de Responsabilidade Social, entregue pelo Presidente da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz na Organização das Nações Unidas (ONU), Walter Mello de Vargas. Sendo o único moto clube a receber este reconhecimento. Atualmente o grupo conta com 179 subsedes, dividido em 27 estados e mais de 12 mil componentes, espalhados a nível mundial em 20 países.