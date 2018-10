/ / Homem é preso em flagrante pela PM por tráfico de drogas na Praça da Cultura em Guarantã do Norte

Após várias denúncias via 190 e 197, na madrugada do ultimo domingo (21/20), onde as informações seriam que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes na Praça da Cultura, esquina com posto de combustível.

Segundo as informações, o suspeito escondia a droga no pé de um coqueiral e buscava toda vez que realizava uma venda.

De imediato a polícia militar de Guarantã do Norte, juntamente com a força tática, se deslocaram até o local informado, onde conseguiram fazer a abordagem do suspeito.

Os policiais localizaram a droga, pasta base de cocaína e um papelote de substância análoga à maconha, escondida no local informado.

O suspeito foi conduzido para a delegacia de polícia judiciária civil.

Por O Território