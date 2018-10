/ / Flamengo Máster no masculino e Internacional no feminino sagram-se campeão da Copa das Torcidas em Guarantã do Norte

No feminino foi disputado entre as equipes do Internacional e Santos ‘B”, um jogo muito equilibrado, ambas as equipes, sempre estão chegando às finais dos campeonatos que disputam. Faltando apenas um segundo para terminar o jogo, onde tudo parecia que iria se conhecer a equipe campeã através de cobrança de pênalti, a equipe do Internacional marcou o seu gol do titulo, no final ficou: Internacional 02 X 01 Santos “B”.