/ / FAMOSOS QUE FORJARAM PRÓPRIA MORTE

Se, tem algo que todos temos certeza sobre a vida é a morte, mas existem algumas pessoas que por algum motivo forjam suas mortes para recomeçarem suas vidas de outras maneiras e dentre essas pessoas estão alguns famosos, no vídeo de hoje você vai conferir.





ANDY KAUFMAN

Ele foi um dos comediantes mais bizarros e engraçados realizando diversas imitações e varias façanhas que deixava seu publico impressionado. Ao longo de sua carreira se tornou uma pessoa muito famosa e popular. Em 1984 ele teria forjado a sua própria morte para fugir dos holofotes. Ate mesmo o irmão de Andy não acredita que o humorista teria realmente morrido de um câncer raro aos 35 anos de idade. O irmão do comediante conta que ao revirar os objetos do irmão encontrou um ensaio de sua morte.





ELVIS PRESLEY

O cantor Elvis Presley foi quem deu fama ao papo de “não morreu”, ele que foi consagrado como o Rei do Rock teria forjado sua morte em 1977 para escapar da pressão da fama. O que torna sua morte especulativa seria o motivo de o corpo de Elvis estar suando dentro do caixão durante o funeral outro motivo também seria de que ninguém nunca teve acesso a sua autopsia outro fato é que o rei do rock continua tão lucrativo quanto estava vivo, faturando muito dinheiro com a venda de discos, licenciamento de musica e direito de imagem. No dia 8 de Janeiro de 2017 enquanto era comemorado os 82 anos de Elvis fãs afirmam que o homem grisalho e de barba branca que estava no local era Elvis Presley.





ABRAHAM LINCOLN

Abraham teria sido um dos presidentes mais amado dos Estados Unidos, mas ele não conseguiu agradar a todos e logo após a derrota na guerra civil, muitos desejavam sua morte, ate mesmo o presidente disse que havia sonhado por três noites seguidas com sua morte, afirmando que seria assassinado no teatro Ford. Dias mais tarde durante a apresentação de uma peça no teatro Ford, Lincoln foi assassinado com um tiro na cabeça. Seu guarda-costas conta que naquela noite ele havia se despedido de forma diferente ao invés de dizer boa noite como de costume ele se despediu dizendo adeus. Então ele poderia ter forjado sua morte, até porque ninguém vai querer matar alguém que já esta, morto.





PRINCESA DIANA

Após a separação com o príncipe Charles e todos os escândalos que envolvia os dois a princesa passou a ser diariamente perseguida por paparazzis e em uma dessas perseguições acabou sofrendo um acidente. O carro que a princesa estava se chocou contra uma pilastra levando a morte o motorista e um amigo que estava com ela, Diana ainda foi socorrida mais morreu no hospital. Mas muitas pessoas não acredita que a princesa realmente morreu, e afirmam que ela e o companheiro bilionário que estava com ela forjaram a morte para fugir dos holofotes.





MICHAEL JACKSON

Muitos ainda acreditam que o rei do pop esta vivo levando uma vida normal bem longe da fama já algumas pessoas afirmam terem filmado Michael em um shopping na Europa. O rei do pop que morreu em sua casa de uma parada cardíaca. Mas existem diversas teorias da veracidade dessas informações, algumas dessas teorias nos levam a acreditar que o rei do pop realmente forjou sua morte e por isso nenhum médico teria assinado o seu óbito. Também especulam que Michael Jackson ao chegar ao hospital desceu da ambulância e caminhou para dentro.

